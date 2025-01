Projeto de cozinha inspirado no tom Mocha Mousse, eleito a cor de 2025. Crédito: Julia Herman Fotografia - Freepik

Publicado 10/01/2025 19:19

Começar o ano repaginando a casa é uma ótima maneira de renovar os espaços e a energia. Uma dica é apostar na cor de 2025. Eleito pela Pantone, autoridade mundial em cores, o tom Mocha Mousse é um marrom quente e sofisticado, ideal para criar ambientes aconchegantes e cheios de personalidade.

Na opinião da arquiteta Isabella Nalon, a cor de 2025 equilibra estilo e funcionalidade. “Justamente por remeter a uma sensação calorosa de conforto, essa cor já é comumente utilizada nos projetos e pode ser aplicada de diversas maneiras, seja em um ambiente monocromático com variações da tonalidade ou como ponto de destaque, criando uma área focal”, indica Isabella.

Já a arquiteta Cristiane Schiavoni destaca a versatilidade do Mocha Mousse, que, segundo ela, combina praticamente com todas as outras cores e pode ser usado em tecidos de estofados, pisos e paredes. “É um tom neutro, mas também quente, capaz de deixar o ambiente muito acolhedor”, afirma a arquiteta.