No Brasil, a cultura de investir e de comprar imóvel é muito forte, mesmo em momentos de instabilidade - Freepik

No Brasil, a cultura de investir e de comprar imóvel é muito forte, mesmo em momentos de instabilidadeFreepik

Publicado 06/01/2025 18:03 | Atualizado 06/01/2025 18:05

Para fechar o especial com as expectativas do mercado imobiliário, confira a análise de Leonardo Schneider, vice-presidente do Secovi Rio (Sindicato da Habitação):

"O ano de 2025 será muito desafiador, mas nesses anos desafiadores é que o mercado imobiliário mostra a sua pujança. No Brasil, a cultura de investir e de comprar imóvel é muito forte, mesmo em momentos de instabilidade e até de juros altos. Apesar de ser um pouco complicada a questão do financiamento, tenho certeza de que o brasileiro tem uma atração muito grande, um olhar diferente para comprar imóvel. A locação também tem crescido e deve continuar nessa trajetória com muitas oportunidades. Para a compra e venda, será um ano desafiador, mas como falei, por causa dessa cultura de paixão pelo imóvel, também vai ser um ano com boas perspectivas".