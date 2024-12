Mercado imobiliário carioca terá desafios com juros altos em 2025, mas escassez de estoque é ponto favorável para os próximos lançamentos - Freepik

Publicado 30/12/2024 09:00

Na sequência de análises sobre o que esperar do mercado imobiliário em 2025, Marco Adnet, sócio-diretor da Konek Transformação Imobiliária, é o convidado de hoje:

“O ano de 2025 para o setor imobiliário do Rio de Janeiro continuará sendo promissor sim. O mercado, embora vá enfrentar um cenário de juros mais altos, por outro lado, a escassez de estoque, as novas ofertas, o novo patamar de preço e a demanda de porto seguro que o setor imobiliário oferece como um ativo real, farão com que os lançamentos aconteçam com boa liquidez e com boa demanda. A prefeitura também está fazendo a sua parte com uma reestruturação importante no sentido de apoiar grandes projetos de desenvolvimento econômico da cidade. Sou otimista para o mercado em 2025, especialmente no Rio de Janeiro”.