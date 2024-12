Para evitar afogamentos e quedas, os pais devem garantir que as crianças nunca frequentem a piscina desacompanhadas - Freepik

Publicado 20/12/2024 15:35 | Atualizado 20/12/2024 15:35

Com as férias escolares, as crianças passam mais tempo em casa e aproveitam mais os espaços de lazer do condomínio. Por isso, é fundamental seguir alguns cuidados, já que estes os ambientes podem apresentar riscos para a integridade física dos pequenos. Luciana Lima, CEO da Gestart Condomínios, recomenda que os síndicos devem intensificar a manutenção dos equipamentos de uso coletivo. É importante verificar se há peças soltas, ferrugem ou qualquer outro desgaste que possa comprometer a segurança.

"O condomínio é responsável pela manutenção e pela sinalização adequada dos espaços e equipamentos, com manutenções periódicas e frequentes. Porém, cabe aos responsáveis supervisionarem as crianças e garantir o uso correto dos ambientes", observa Luciana. No caso das áreas de lazer, é imprescindível que as normas sejam amplamente discutidas, votadas e aprovadas em assembleia, contemplando limites de idade e condições de uso de espaços que ofereçam maiores riscos de acidentes. Confira mais dicas:

- Piscina. Para evitar afogamentos e quedas, os pais devem garantir que as crianças nunca frequentem a piscina desacompanhadas. Brincadeiras como saltos ou empurrões devem ser proibidas e o uso de coletes de segurança é essencial. O colete de espuma é o mais recomendado, pois é resistente, não se danifica facilmente e proporciona mais segurança.

- Playground. A supervisão constante de um adulto é fundamental. Além disso, as crianças não devem brincar em equipamentos mal conservados ou inadequados para a faixa etária. Brinquedos pesados e não fixados adequadamente podem representar riscos sérios.

- Elevadores. As crianças nunca devem andar sozinhas nos elevadores e é importante evitar que se aproximem demais das portas, pois há risco de lesões. O condomínio pode reforçar a segurança com cartazes educativos e, se necessário, incluir em seu regimento interno a recomendação de que menores de 12 anos não utilizem os elevadores sem a companhia de um adulto.

- Garagens. Brincar ou transitar desacompanhadas nas garagens é extremamente perigoso. O condomínio deve adotar medidas de segurança, como limitar a velocidade dos veículos a 10 km/h e manter os faróis acesos. Além disso, campanhas educativas são essenciais, pois o local pode ter pontos cegos, oferecendo riscos de acidentes.

- Terraços. É crucial que os pais ou os responsáveis não permitam que as crianças subam ao terraço do condomínio. Além do risco de quedas, o local costuma ter instalações como antenas, para-raios e painéis solares. A instalação de redes ou telas de proteção em todas as janelas é altamente recomendada para evitar acidentes.