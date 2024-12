Expectativa inicial de crescimento da construção civil é de 2,3% em 2025 - Freepik

Publicado 17/12/2024 19:02 | Atualizado 17/12/2024 19:04

A construção civil deve fechar 2024 com um crescimento de 4,1% em suas atividades, prevê a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção). Em coletiva online realizada ontem, a entidade afirmou ainda que a expectativa para 2025 é de desaceleração, com uma previsão inicial de 2,3%. Na avaliação de Renato Correia, presidente da CBIC, o segmento avançou bastante desde a pandemia, porém, ainda há espaço para expansão. Segundo ele, para alcançar este objetivo, é importante criar um ambiente favorável de negócios. “Não adianta ter uma ascensão, como em 2014, para depois experimentar uma queda, como ocorreu posteriormente. O ambiente de negócios precisa ser cuidadosamente planejado e trabalhado, garantindo a continuidade dos investimentos ao longo do tempo”, comentou Correia.

Apesar dos resultados positivos, impulsionados, principalmente, pela retomada de obras do programa Minha Casa, Minha Vida, a construção civil enfrenta grandes desafios, como os aumentos nos custos de mão de obra e materiais, além de taxas de juros elevadas, como é o caso da Selic, em 12,25% ano, que podem impactar os resultados de 2025.

Ieda Vasconcelos, economista da CBIC, também destacou indicadores como PIB (Produto Interno Bruto), mercados imobiliário e de trabalho, além de custos. O PIB do terceiro trimestre de 2024, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), indicou alta de 4,1% no setor na comparação com 2023.

De acordo com os dados, o segmento ainda está cerca de 16% abaixo do pico de suas atividades no início de 2014, mas desde a pandemia tem registrado resultados mais satisfatórios. A construção civil também apresentou cenário positivo no quesito mercado de trabalho: entre janeiro e outubro foram criadas mais de 230 mil vagas formais.