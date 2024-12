Debate sobre o mercado solar do país reúne em São Paulo autoridades públicas, especialistas e empresários - Freepik

Publicado 11/12/2024 20:40 | Atualizado 11/12/2024 20:41

A tecnologia fotovoltaica tem sido uma alternativa para muitas residências no país. Conforme dados que a coluna mostrou recentemente, mais de 800 mil novas unidades foram contempladas com o sistema, segundo a Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica). E para debater as perspectivas do segmento para 2025, a associação promove até amanhã um debate com autoridades públicas, especialistas e empresários.



O encontro acontece no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. A proposta é criar um ambiente de trocas e interações para fomentar a inovação e a competitividade do ecossistema de energias renováveis. O evento, que conta também com a participação da plataforma Meu Financiamento Solar, deve reunir mais de 900 participantes nos dois dias, além de expositores. A inscrição custa R$ 400 e pode ser feita em encontronacionalabsolar.org.br. Todo o conteúdo será disponibilizado gratuitamente a partir do dia 12. Neste caso, também é preciso fazer inscrição.

Mercado imobiliário solidário

A Buriti Empreendimentos está arrecadando cestas básicas para famílias que precisam de apoio neste fim de ano. Até o dia 13, sexta-feira, a empresa recebe as contribuições na sede em Goiânia (Nasa Business, Av. 136, 761 - St. Sul, Sala A85 – 8º andar) ou no escritório mais próximo. A cada cesta arrecadada, a Buriti doará mais uma. Também é possível ajudar via pix por meio do link nubank.com.br/cobrar/15ee6/672933ef-7b72-47a8-ba99-0faaff391b2e.