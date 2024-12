Oficina gratuita de pintura em vidro é opção para ajudar a decorar a casa para o Natal - Divulgação

Publicado 05/12/2024 11:19

Crianças a partir de quatro anos e adultos poderão colocar a criatividade em prática e ainda caprichar na decoração de Natal nas oficinas gratuitas que vão até o dia 15 de dezembro, no CasaShopping (Barra da Tijuca). Para o público infantil, a programação inclui produção de biscuit e decoração de biscoitos. E para os adultos serão duas atividades: oficinas de vidro, que acontece hoje das 14h30 às 17h e, de flores de papel, no dia 12, das 14h30 às 16h. Para participar, é preciso se inscrever em www.casashopping.com.br.



Programação adulta



Dia 5/12

Oficina de pintura em vidro com Tatiana Carvalho. Os alunos aprenderão a pintar palmeiras em taças de vinho, que poderão ser levadas para casa.



Dia 12/12

Oficina de flores de papel com Flávia Carrano. Os participantes aprenderão a técnica de criar flores artesanais com papel.



Oficinas infantis



Dias 7 e 8/12

Oficina de biscuit. As crianças vão criar os enfeites usando a técnica de modelagem do biscuit.



Dias 14 e 15/12

Oficina de decoração de biscoitos de Natal. Os pequenos aprenderão a decorar biscoitos natalinos com confeitos divertidos.

Mesas natalinas em exposição

Mesa posta em exposição na Barra para inspirar a decoração natalina Divulgação/Wair de Paula - Franccino

Também no CasaShopping é possível conferir até o dia 6 de janeiro a mostra Mesas Postas Natalinas, que está disponível no interior das lojas. São cerca de 30 mesas assinadas por arquitetos e designers de interiores. Entre as sugestões dos profissionais estão bolas de tamanhos variados, porcelanas, castiçais de cristal com velas brancas, velas flutuantes e eucalipto natural como centro de mesa.