Mais de 800 mil novas unidades no país já foram contempladas com energia solar - Freepik

Publicado 28/11/2024 17:57 | Atualizado 28/11/2024 19:14

O segmento de geração própria de energia solar como um todo acrescentou sete gigawatts (GW) em potência instalada nos telhados e pequenos terrenos de residências e empresas. No período analisado, que vai de janeiro a outubro deste ano, foram mais de 800 mil novas unidades consumidoras contempladas, o que representa investimentos de R$ 26 bilhões. Os dados são da Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica).



A adesão de empresas interessadas em fornecer instalação da tecnologia também cresce. Estimativa da plataforma Meu Financiamento Solar, de crédito para esse tipo de projeto, indica que o setor deve fechar 2024 com cerca de 3,7 mil novas companhias. A startup recebe mensalmente cerca de 450 pedidos de cadastros com esta finalidade.

Condomínio em Bonsucesso

Residencial em Bonsucesso pelo Minha Casa, Minha Vida terá elevador e espaço clube Divulgação

A Tenda está lançando o Elevato Bonsucesso, projeto pelo programa Minha Casa, Minha Vida com 499 unidades de um e dois quartos e valores a partir de R$ 229 mil. O empreendimento é o primeiro da linha Elevato, que inclui elevador e opções de lazer como espaço clube, quadra de areia e equipamentos de ginástica. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 117 milhões.