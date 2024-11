Para 87% dos interessados em comprar um imóvel, a moradia é o principal objetivo - Freepik

Publicado 21/11/2024 07:05

O percentual de pessoas com intenção de comprar um imóvel nos próximos três meses avançou de 35% para 42% no terceiro trimestre, ultrapassando a média histórica da Pesquisa Raio-X FipeZAP que é de 38%. Com relação às tipologias mais desejadas, o levantamento apontou empate entre os usados e os indiferentes entre imóveis novos ou usados (46%). Já 8% buscavam apenas as unidades novas. Sobre os objetivos, a moradia prevaleceu com 87% contra 13% de quem está pensando em investimento.

Desconto na negociação

O estudo indica ainda que, após atingir o patamar de 69% em junho, o percentual de transações com desconto oscilou negativamente ao longo dos últimos meses, fechando setembro em 67%. Quanto ao desconto médio negociado entre compradores e vendedores, houve discreto recuo no ano: considerando todas as transações realizadas (com e sem desconto), o abatimento passou de 8%, em janeiro, para 7% em setembro. E avaliando apenas as transações que apresentaram algum desconto no valor originalmente anunciado, o percentual caiu de 12% para 11% de janeiro a setembro.



