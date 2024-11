Comissões vão fornecer análises de mercado para os corretores de imóveis - Freepik

Publicado 14/11/2024 14:32 | Atualizado 14/11/2024 14:32

O Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis) acaba de criar cinco comissões temáticas, com especialistas nas áreas de tokenização, avaliação, compra e venda, leilão e locação. O objetivo é fornecer informações atualizadas e análises de mercado para beneficiar os profissionais da classe e todo o mercado imobiliário.

De acordo com Marcelo Moura, presidente do conselho, com a iniciativa será possível atender às demandas destes segmentos com dados que possam contribuir para elevar o patamar da instituição e da profissão de corretor de imóveis. "São profissionais escolhidos a dedo em suas áreas. Eles nos representarão e intermediarão interesses na sociedade, no legislativo e no judiciário. Estou certo de que vão realizar um excelente trabalho", afirma Moura.