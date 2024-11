Adesivos para cobrir azulejos antigos são alternativas para evitar as reformas pesadas - Freepik

Publicado 07/11/2024 20:25

Só de pensar na poeira, no quebra-quebra e no custo, muita gente acaba adiando ou desistindo de reformar a casa. No entanto, hoje existem soluções para repaginar os espaços que evitam a obra pesada, são mais rápidas e ainda têm investimento mais em conta. Entre as técnicas estão o “piso sobre piso” e os adesivos vinílicos. "Geralmente essas questões envolvem moradores que adquiriram um imóvel, mas que não contam com uma verba específica ou tempo necessário para uma reforma mais ampla, ou para locatários que desejam viver em um imóvel com suas caras sem a necessidade de intervenções civis (quebra-quebra)", observa Elisa Maretti, sócia do escritório 4T Arquitetura. Confira as dicas:

Sem resíduos de obra

A praticidade de modificar sem demolir atende não apenas a uma questão estética, mas também de logística, sustentabilidade e economia. O uso de materiais sobrepostos, como o famoso “piso sobre piso”, é um grande aliado nessas reformas. Hoje em dia há inúmeras opções de pisos vinílicos, laminados e até alguns porcelanatos que permitem esse tipo de colocação. Com essas alternativas, evita-se o descarte de entulhos, além da agilidade para a conclusão do serviço. De acordo com Elisa Nicoletti, também sócia do escritório, um dos principais desafios está no planejamento adequado do uso de materiais sobrepostos para garantir o nivelamento do piso.

Adesivos vinílicos e papéis de parece

Outra tendência são os azulejos de parede: na impossibilidade de substituí-los, é possível renovar a aparência do ambiente por meio da aplicação de adesivos vinílicos ou papéis de parede específicos que entregam uma nova estética. De acordo com as especialistas, para imóveis alugados, essas são ótimas indicações, já que é possível removê-los para que o imóvel seja devolvido em seu estado original.

Pintura e troca de luminárias

Para os clientes que chegam com um orçamento mais restrito, as arquitetas recomendam mudanças estratégicas e de alto impacto. Pequenos toques como uma nova pintura ou a troca de luminárias, são capazes de modificar o lar sem intervenção estrutural. Além disso, marcenaria planejada também ganha destaque ao oferecer soluções inteligentes de armazenamento e circulação. Entretanto, as “Elisas” lembram que essa opção não se aplica aos apartamentos alugados. Nesses casos, a sugestão são móveis soltos que podem ser levados pelo morador.

Rodapés e canaletas

Já para imóveis mais antigos, que pedem atualização de infraestrutura elétrica e hidráulica, a alternativa está na adoção de sistemas aparentes, entre eles rodapés e canaletas. Estas dicas servem para integrar a nova fiação sem a passagem por dentro das paredes. Segundo as profissionais, a abordagem é prática e dá um toque industrial que, quando bem explorado, enriquece o visual do espaço.