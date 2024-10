Residencial em Curitiba terá emissão zero de carbono e selos que comprovam ações sustentáveis - Divulgação

Publicado 31/10/2024 16:31 | Atualizado 31/10/2024 16:57

O mercado imobiliário do país vem adotando iniciativas que preservam o ecossistema, utilizando os recursos naturais de forma consciente. Para se ter ideia, segundo o estudo "Comportamento do consumidor de imóveis em 2040", feito pela Deloitte e pela Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), a sociedade demandará edifícios eficientes, com menor impacto ambiental, por questões ecológicas e pela racionalização de custos e recursos. Um exemplo pode ser visto no The Pineyards, da GT Building, em Curitiba. O empreendimento vai neutralizar 100% do carbono emitido durante obra, ação que ajudará na conservação de sete hectares da Reserva Natural das Águas, na Mata Atlântica. Além disso, o projeto terá os selos Fitwel e Edge, certificações que asseguram que tanto o projeto arquitetônico quanto seus recursos construtivos serão efetivamente sustentáveis. O novo residencial terá duas torres de oito pavimentos, com apartamentos de 123 a 151 metros quadrados.

Lançamentos em Niterói e na Região Serrana

Casa em Teresópolis assinada pelo arquiteto Bruno Madeira Divulgação

A Agá Empreendimentos prevê alcançar até R$ 300 milhões de VGV (Valor Geral de Vendas) nos próximos 12 meses com projetos na cidade de Niterói, onde a construtora tem sede, e em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. Três residenciais estão sendo preparados para lançamento na Zona Sul de Niterói. Em Charitas, o residencial terá apartamentos de dois e três quartos. E em Icaraí serão dois condomínios com estúdios de médio e alto padrão, seguindo a tendência de mercado local. Já em Teresópolis, a empresa vai construir a Agá Vale Alpino, uma vila dentro do condomínio Quinta das Amoras, projeto da SAAU que tem o ator e empresário Bruno Gagliasso como um dos sócios. A vila é assinada pelos arquitetos Quintino Facci, Fabio Bouillet, Carol Freitas e Bruno Madeira.