Ambiente da CasaCor Rio 2024 será tema de encontro para debater o processo criativo das autoras do projeto - Divulgação

Ambiente da CasaCor Rio 2024 será tema de encontro para debater o processo criativo das autoras do projetoDivulgação

Publicado 29/10/2024 10:24 | Atualizado 29/10/2024 10:25

O processo de criação do ambiente Infinito Particular, das arquitetas Izabela Lessa e Fernanda Zanetta, em exposição na CasaCor Rio 2024, no shopping Fashion Mall, em São Conrado, será tema de um talk promovido pela Ornare, marca de mobiliário. O encontro, organizado por Ana Paula Iespa, da Prosperar, acontecerá nesta quarta-feira, dia 30, das 18h às 22h.



“As arquitetas partiram de um legado do pensamento moderno que se apoiava dentre outras premissas, em formulações estilísticas para buscar o máximo de equilíbrio e integração entre as linhas arquitetônicas, as peças de mobiliário design e os objetos de caráter exclusivamente artísticos”, explica Heloísa Amaral Peixoto, curadora de arte do espaço. Segundo ela, a intenção da curadoria foi selecionar obras que explorassem diferentes suportes e que partissem do caminho aberto pelo movimento moderno e pelo experimentalismo no uso de materiais não tradicionais da arte. O talk terá as presenças de Heloisa, das autoras do projeto, da artista visual Anna Helena Cazzani, da artista visual e pesquisadora Claudia Kayat, professora da PUC-Rio, além de 13 artistas selecionados.

Kits na entrega das chaves

Kits que clientes recebem nas etapas de assinatura do contrato e entrega das chaves Divulgação

A Tegra Incorporadora lançou kits para entregar aos clientes nas etapas de assinatura do contrato e de entrega de chaves. Seis versões de produtos foram desenvolvidas para a linha, cada uma para atender a um perfil. O kit para os compradores jovens, por exemplo, vem com organizador de fios para dispositivos móveis personalizado e uma bag cinza de estilo causal. Já na entrega das chaves, eles recebem uma mochila com acessórios em corda e com design na mesma linguagem despojada, além de uma necessaire e um chaveiro em couro ecológico. Já as outras opções vêm com presentes mais sóbrios, afetivos ou informais.