Residencial em Ipanema terá imóveis entregues com armários, além de conveniências e lazer no rooftopDivulgação

Publicado 24/10/2024 17:03

Eleita a segunda melhor praia do mundo, de acordo com o guia de viagens Lonely Planet, a Praia de Ipanema, assim como todo o bairro, está no radar do mercado imobiliário. O setor vem adquirindo terrenos na região para desenvolver projetos que agradam todos os perfis familiares e ainda o investidor interessado em obter renda extra com a locação do imóvel. “Ipanema e Leblon são hoje os diamantes do mercado imobiliário. São locais onde estão os imóveis mais desejados e onde o mercado de alto luxo tem se desenvolvido bastante nos últimos cinco anos. Qualquer terreno disponível ou tem um lançamento do zero ou é um retrofit, o que ajuda a mudar e a valorizar ainda mais estes bairros”, observa Leonardo Schneider, vice-presidente do Secovi Rio (Sindicato da Habitação).



Segundo ele, Ipanema oferece uma boa liquidez porque é um bairro completo com comércio, bons restaurantes, arte e moda, entre outros atributos. “Tem a Lagoa, a praia, a bossa do Arpoador, além de estar conectada à Copacabana. Então, Ipanema tem essa pujança de atrair novos empreendimentos. Uma tendência em alta na região são os apartamentos focados em locação de curta temporada. Ou seja, investidores compram esses imóveis e alugam para pessoas que desejam vir ao Rio de Janeiro para ficar em Ipanema. O que temos observado é um valor do metro quadrado estável, já mostrando sinais de aquecimento, e um preço de aluguel bombando”, afirma Schneider.



Nesta rota de projetos está a coleção Be.in.Rio, do Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário e do Brix Fundo de Investimento Imobiliário. O quarto projeto pelo selo é o Be.in.Rio Praia Ipanema, que terá abertura de vendas nesta sexta-feira, dia 25, no Pestana Rio Atlântica Hotel, em Copacabana. O empreendimento tem 33 unidades, todas entregues com armários, além de conveniências e lazer no rooftop. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 72 milhões. De acordo com Marcelo Naidich, um dos gestores do Opportunity Fundo de investimento Imobiliário, entre as características da coleção estão localização privilegiada na Zona Sul, arte assinada na fachada e lazer exclusivo no rooftop. Ele adianta que a expectativa é lançar mais dois projetos pela coleção até dezembro, ambos em Ipanema. "A região tem um lifestyle único, com cultura, moda, natureza, lazer e gastronomia. Por tudo isso, Ipanema é desejada pelos cariocas, por pessoas de fora do Rio e por estrangeiros. São atributos que tornam o bairro um dos mais valorizados e desejados por quem quer morar ou investir", lembra Naidich.



Para quem deseja adquirir a unidade com objetivo de investimento, a gestão da locação poderá ser contratada com a startup imobiliária carioca Lobie, que criou a marca Lobie Gestão Inteligente para garantir a rentabilidade para os investidores e uma cota condominial mais enxuta para o morador. “Pelo seu apelo turístico e pela legislação que passou a permitir imóveis compactos em alguns bairros da cidade, como os da Zona Sul e do Centro, o Rio vive um momento ainda mais especial com uma série de lançamentos voltados para a locação de curta temporada e até para a moradia híbrida em que o proprietário usa o imóvel uma parte do tempo e aluga quando não está usando”, ressalta Ernesto Otero, CEO da Lobie. Para se ter ideia, Otero conta que a previsão é de quase R$ 1,9 bilhão de Valor Geral de Vendas (VGV), em unidades com este perfil entre Zona Sul, Centro e Niterói, totalizando 4.073 imóveis nos próximos meses.

Varanda de empreendimento em Ipanema com 39 unidades entre estúdios, double studios, gardens e coberturas Divulgação



A SIG Engenharia também investe em Ipanema. “Lançamos recentemente o OUI Ipanema Studios, com 39 unidades, localização estratégica, plantas funcionais e confortáveis. E agora vamos lançar mais um projeto com este perfil na região com 31 unidades a 100 metros da orla. Além desses dois, temos o IPA Studio Design, retrofit do Hotel Everest, já em fase avançada de obras. Ipanema, além de ser uma região com alta valorização de imóveis, é um destino procurado por pessoas que viajam a trabalho e a lazer, aumentando o interesse de investidores pelo local”, conta Thelma Muniz, gerente de Incorporação da empresa.

