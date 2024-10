Imóveis de um quarto foram os mais valorizados para locação em setembro - Shutterstock

Publicado 16/10/2024 13:57 | Atualizado 16/10/2024 13:57

O preço dos aluguéis residenciais no país registrou um avanço de 0,65% em setembro. Apesar disso, o resultado mostra um recuo quando analisados os meses de junho (1,43%), julho (1,12%) e agosto (0,88%). De acordo com o Índice FipeZAP, é a primeira vez desde agosto de 2021 que a variação média dos valores de locação residencial foi inferior à dos preços de venda (0,71%). Com base em dados de 36 cidades monitoradas pelo indicador, o preço médio do aluguel de apartamentos, em setembro, ficou em R$ 47,05 o metro quadrado (m²).

Os maiores valores foram observados nas unidades de um quarto (R$ 61,61/m²) e os menores entre as unidades de três quartos (R$ 40,90/m²). Segundo o resultado apurado nas 22 capitais citadas, São Paulo (SP) registrou o preço médio mais elevado com R$ 56,37/m². Na sequência apareceram: Florianópolis (R$ 53,83/m²); Recife (R$ 53,14/m²); Maceió (R$ 50,47/m²); Belém (R$ 49,97/m²); São Luís (R$ 49,12/m²); Rio de Janeiro (R$ 47,90/m²); Brasília (R$ 46,92/m²); Manaus (R$ 46,82/m²); Vitória (R$ 43,84/m²); Curitiba (R$ 41,09/m²); Belo Horizonte (R$ 40,99/m²); Salvador (R$ 40,95/m²); João Pessoa (R$ 40,15/m²); Cuiabá (R$ 39,14/m²); Goiânia (R$ 38,91/m²); Porto Alegre (R$ 38,62/m²); Natal (R$ 35,12/m²); Campo Grande (R$ 34,12/m²); Fortaleza (R$ 31,94/m²); Aracaju (R$ 25,50/m²); e Teresina (R$ 21,81/m²).