A região da Barra e adjacências foi a que registrou a maior valorização em setembro: 1,34% - Freepik

Publicado 09/10/2024 16:47 | Atualizado 09/10/2024 16:48

Procurando um imóvel para comprar na cidade do Rio? Pois saiba que o valor geral do metro quadrado residencial (m²) para venda chegou a R$ 9.836 em setembro, alta de 2,47% na comparação com agosto. Os dados do Secovi Rio (Sindicado da Habitação) indicam ainda que a região da Barra e adjacências foi a que registrou a maior valorização no período: 1,34%. Já a menor aconteceu na Zona Oeste, com 0,42%.



O cenário de valorização também foi observado no setor de locação. De acordo com o estudo, o preço geral do m² residencial foi de R$ 47,57, alta de 2,46% ante o mês anterior. Neste caso, a região que apresentou o maior avanço foi a Zona Central, com 3,55%. Na outra ponta ficou a Zona Norte com 1,41%.

Encontro para arquitetos e engenheiros

Termina amanhã o 14º Simper, evento para profissionais da construção civil, que acontece no Senai Tijuca, na Rua Mariz e Barros. Na programação, mais de 30 palestras focadas em obras de retrofit, além de apresentações de cases de sucesso, novos produtos, sistemas e inovações do setor. “O evento é direcionado para arquitetos, engenheiros e até mesmo síndicos que precisam estar atentos sobre as melhores soluções de impermeabilização”, explica Renato Giro, diretor-presidente da AEI (Associação de Engenharia e Impermeabilização).