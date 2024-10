Imóveis de um quarto foram os mais valorizados em setembro para venda, segundo pesquisa - Freepik

Publicado 02/10/2024 12:00 | Atualizado 02/10/2024 12:02

O valor do metro quadrado (m²) para venda do imóvel residencial no país chegou a R$ 9.208, em setembro, aumento de 0,71%. Já com relação aos dois meses anteriores, houve um recuo, pois o percentual foi de 0,76%, de acordo com o Índice FipeZAP. A pesquisa indica que unidades de um quarto se destacaram com o preço do m² mais elevado, R$ 10.898, em contraste com as de dois quartos, R$ 8.257/m².

Segundo o estudo, das 22 capitais monitoradas, Florianópolis registrou o m² mais elevado período analisado (R$ 11.604). Na sequência apareceram: Vitória (R$ 11.500); São Paulo (R$ 11.205); Curitiba (R$ 10.357); Rio de Janeiro (R$ 10.208); Brasília (R$ 9.289); Belo Horizonte (R$ 9.084); Maceió (R$ 8.803); Recife (R$ 8.041); Goiânia (R$ 7.820); Fortaleza (R$ 7.773); São Luís (R$ 7.540); Belém (R$ 7.258); Porto Alegre (R$ 6.969); João Pessoa (R$ 6.754); Manaus (R$ 6.751); Salvador (R$ 6.565); Cuiabá (R$ 5.954); Natal (R$ 5.616); Campo Grande (R$ 5.548); Teresina (R$ 5.497); e Aracaju (R$ 4.885).