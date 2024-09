Projeto capacita mulheres em vulnerabilidade social para trabalhar na construção civil - Divulgação/MRV&CO

Publicado 27/09/2024

A construção civil ainda é um ramo predominantemente masculino, mas já é possível observar no país iniciativas para reduzir essa diferença. É o caso do projeto "Elas Transformam a Construção", criado pela MRV&CO. Com investimentos de mais de R$ 1 milhão e uma parceria com a startup Ela Faz - que capacita mulheres em vulnerabilidade social para inserção no mercado de trabalho na construção civil - o grupo tem a meta de capacitar cerca de 450 mulheres até outubro deste ano.



Os cursos são realizados dentro de comunidades para facilitar o acesso das alunas às salas de aulas. No Rio de Janeiro, o projeto vai até a Casa de Cultura Cidade de Deus. De acordo com a empresa, além da facilidade logística, as alunas recebem cestas básicas como benefício. As que finalizarem o curso e tiverem o perfil adequado para as vagas nas atividades nos canteiros de obras poderão ser recrutadas para o trabalho em suas cidades.



A carioca Tainá Felipe da Silva entrou no curso com o desejo de fazer as coisas na própria casa, mas as aulas abriram seus horizontes ao mostrar que ela poderia ir além. “O projeto impactou a minha vida e a das outras meninas. Espero que mais mulheres também tenham essa mesma oportunidade. Estou muito feliz e grata de ter chegado até o fim", diz Tainá.

Descompressão e arte na CasaCor Rio

Ambiente da CasaCor Rio de Janeiro explora os sentidos por meio da arte Divulgação/Gafisa

A exploração dos sentidos por meio da arte foi a inspiração da Gafisa para a criação do seu espaço na CasaCor Rio de Janeiro, que acontecerá até 24 de novembro, no Shopping Fashion Mall, em São Conrado. O ambiente fica logo na entrada da mostra e foi criado para proporcionar momentos de descompressão em um lugar aconchegante e expressivo, que remete ao conceito de morar. A ideia é que o público se sinta acolhido e possa contemplar e se conectar via intervenção artística e poesia de Adrianna Eu. Toda a experiência é ambientada por música clássica, com repertório sugerido pela artista.