Cultivar plantas em casa permite ter um clima mais agradável, além de dar um toque verde especialFreepik

Publicado 23/09/2024 18:58 | Atualizado 23/09/2024 18:58

A primavera chegou e é tempo de caprichar no verde na decoração da casa e, ainda, ajudar no conforto térmico dos ambientes, principalmente em dias negativos de umidade relativa do ar. A estratégia permite um clima mais agradável, além de dar um toque verde todo especial, o que também contribui para o bem-estar dos moradores. Fernando Teixeira, profissional de jardinagem cadastrado no aplicativo GetNinjas, explica que as plantas agem como reguladores naturais de temperatura e têm função de liberar o vapor d'água no ambiente, em um processo chamado de evapotranspiração. Esta ação, segundo ele, contribui para o aumento da umidade relativa do ar. Por isso, ambientes com muitas plantas costumam ser mais frescos. "Algumas espécies de plantas que podem ser cultivadas indoor têm essa capacidade um pouco maior, como é o caso da samambaia, espada-de-são-jorge e do lírio-da-paz", indica Teixeira.

O especialista complementa que, além de produzirem oxigênio, plantas como a jibóia e o clorofito auxiliam na filtragem de toxinas presentes e na redução de partículas de poeira no ar, um processo que ganha importância em períodos e locais com baixa umidade relativa do ar. Confira mais dicas do profissional:

- Embora ajudem a amenizar os efeitos da poluição na saúde, cuidar das plantas dentro de casa pode ser mais desafiador com o tempo seco, como é o caso do período de transição entre o inverno e a primavera. Uma ação para manter a saúde das plantinhas é aumentar a frequência das regas, que devem ser feitas nas primeiras horas da manhã e no final da tarde.

- Nesses períodos, o sol está menos intenso, o que melhora a absorção da água. Outro ponto importante é evitar o encharcamento da terra em que a planta está, que pode causar o apodrecimento das raízes. Para um preparo adequado do solo, é recomendado o uso de uma manta e argila expandida, que proporcionam um sistema de drenagem que contribui para o escoamento do excesso de água.

- Durante os outros períodos do dia também é aconselhado pulverizar águas nas folhas com ajuda de um borrifador para simular as condições de umidade encontradas pelos vegeais na natureza. Outras práticas que podem ajudar a garantir a saúde das plantas têm relação com seu posicionamento que deve garantir o recebimento de luz indireta.

- Uma ação que auxilia as espécies a crescerem sem atrofiamento dos galhos é girar os vasos periodicamente; assim a planta não cresce com o tronco inclinado para a direção da luz. Elas devem, sempre que possível, estar agrupadas em um único espaço. É indicado ainda o uso de adubos químicos a cada 45 dias, além da poda frequente para a remoção das folhas murchas e amareladas.