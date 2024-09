Cadeira Orto, de Gustavo Bittencourt, é uma das peças da feira de mobiliário que terá entrada gratuita no Centro - Divulgação

Publicado 20/09/2024 08:55

Para quem aprecia o mobiliário nacional, a dica é visitar a primeira edição da Feira Dex, evento gratuito que acontecerá de 27 a 29 de setembro, no Polo Cultural Italiano, no Centro. A lista de convidados da abertura é assinada por Ana Paula Iespa, da Prosperar. A iniciativa faz parte do DEXcolados, criado pelos designers cariocas Pedro Galaso, Philipe Fonseca, Thiago Barros e pelo produtor cultural Gustavo Canella.



O objetivo do movimento é promover estratégias relacionadas à cadeia produtiva, desafiando as normas da produção em massa. A ideia é favorecer uma abordagem mais consciente, colaborativa e artesanal, valorizando os recursos disponíveis e os métodos de fabricação locais para um mundo mais equilibrado e justo. A feira terá a participação de mais de 37 designers, além de expositores de todo o país. O evento conta com o patrocínio do Instituto Europeo de Design Rio (IEDRIO), Instituto Italiano de Cultura, Consulado Italiano e Polo Cultural Italiano Rio. Os ingressos gratuitos podem ser retirados em sympla.com.br/evento/feira dex/2589091?referrer=l.instagram.com.

Condomínio temático em Areal

Condomínio em Areal terá lotes, casas, restaurante, oliveiras e vinhedos Divulgação

Na rota de projetos com temas inspirados nas culturas de outros países, O Grupo Santinon lançará neste sábado, dia 21 de setembro, o Quinta Portuguesa, em Areal. A abertura de vendas acontecerá a partir das 10h, no próprio empreendimento (Rua Octávio Valladas Quintella, 500 - Fazenda Velha).



Hugo Santinon, diretor da empresa, conta que o condomínio terá 124 lotes, além de 21 casas que estão sendo construídas. A infraestrutura terá lazer, restaurante, oliveiras e vinhedos para contemplação e produção. “A ideia é que os proprietários possam ter participação direta nas épocas de colheita e degustação”, explica Santinon. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 45 milhões e a coordenação de vendas é da CIA Multiplataforma Imobiliária.