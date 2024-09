Segunda fase do retrofit do Hotel Glória terá 68 apartamentos à venda - Divulgação

Publicado 18/09/2024 18:45

A segunda fase do Glória Residencial Rio de Janeiro, retrofit do icônico Hotel Glória, na Zona Sul do Rio, será lançada no dia 3 de outubro. Serão ofertadas 68 unidades de 80 a 168 metros quadrados, sendo 22 apartamentos de duas suítes e 46 apartamentos de três suítes. O valor do metro quadrado (m²) é a partir de R$ 16.200 e a expectativa é alcançar um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 140 milhões. O empreendimento é parceria entre o Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário e a SIG Engenharia.



De acordo com Marcelo Naidich, um dos gestores do Opportunity Fundo de investimento Imobiliário, assim como o Histórico I, o lazer do Histórico II também será no rooftop. “A variedade de metragens, o que aumenta a possibilidade de compra do interessado, e um lazer no rooftop com vista para o mar, o Pão de Açúcar, a Marina da Glória e para os jardins de Burle Marx são os grandes diferenciais desta fase”, afirma Naidich. O novo residencial tem investimento de R$ 450 milhões e a previsão de entrega é para 2026.

Terreno da Melt no Leblon

Terreno de boate no Leblon dará lugar a um residencial com 58 unidades

A boate Melt, no Leblon, fechada há mais de 10 anos, dará lugar ao Stay Ludolf, projeto da Aros Inc. com 58 apartamentos e expectativa de Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 180 milhões. Ricardo Affonseca, co-fundador e diretor-executivo da empresa, conta que, além do terreno da antiga boate, a Aros comprou os imóveis ao lado que compõem esse trecho da Rua Rita Ludolf. Segundo ele, a vocação do projeto é para atender a grande demanda e pouca oferta de hospedagem de curta temporada (short stay) da Zona Sul carioca.



“O imóvel da Melt ficou muito tempo abandonado, o que trazia uma sensação de insegurança para os moradores. Compramos esse terreno icônico após uma disputa acirrada com outros players do mercado e, em seguida, começamos a negociar com os proprietários dos imóveis ao lado. Felizmente, conseguimos um acordo que fosse bom para todos. Agora, teremos um quarteirão totalmente revitalizado”, diz Affonseca. Para maximizar a rentabilidade dos clientes investidores, a Aros Inc. fechou parceria com a startup carioca Lobie, especializada em gestão de aluguéis de curta temporada (short stay). A contratação desses serviços será opcional. De acordo com o estudo de mercado feito pela startup, ao aderir aos seus serviços no Stay Ludolf, o cliente investidor poderá ter uma rentabilidade em torno de 12% ao ano.