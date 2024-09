Flexibilidade foi o principal motivo que levou 56% delas à profissão de corretoras de imóveis - Freepik

Publicado 16/09/2024 19:11 | Atualizado 16/09/2024 19:15

A participação feminina na corretagem de imóveis permanece crescendo no país, de acordo com dados que a coluna já mostrou aqui. Outro estudo, desta vez do Grupo OLX, apresenta um raio x destas profissionais indicando, por exemplo, que 70% atuam de forma autônoma e 76% delas trabalham somente como corretoras. Já o tempo médio dedicado à ocupação é de 10 anos.

Entre as 24% que têm mais de uma profissão, 33% justificaram ser por conta da estabilidade financeira ou pela necessidade de complementar a renda; enquanto 21% alegaram ser pelos vínculos entre as ocupações. A pesquisa revelou ainda os motivos que as levaram para o ramo: flexibilidade, 56%, interesse pela profissão, 52%, independência, 50%, e retorno financeiro com 45%.

“As respostas coletadas pelo Raio-X da Corretora de Imóveis apontam que muitas profissionais prezam pela gestão do próprio tempo, tanto que 70% das entrevistadas são autônomas e mais da metade foi atraída pela flexibilidade e independência da profissão. Essas motivações também vão ao encontro de um dos aspectos apontados como dificuldade das profissionais, que é justamente conciliar trabalho e vida pessoal”, comentou Gabriela Domingos, especialista em Inteligência de Mercado do Grupo OLX ao apresentar a pesquisa no Conecta Imobi 2024, realizado recentemente em São Paulo.

Amanhã a coluna traz outros dados do estudo.