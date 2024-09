O WhatsApp é a principal ferramenta de trabalho das corretoras de imóveis - Freepik

Publicado 17/09/2024 11:52

Dando sequência ao perfil das mulheres que atuam na corretagem de imóveis, 82% delas têm Ensino Superior, de acordo com o Raio-X da Corretora de Imóveis, feito pelo Grupo OLX. Além disso, mais da metade faz parte da geração X, com 59%, e tem média de idade de 52 anos. A maioria declarou-se casada, 55%, com filhos, 74%, e pertencente à classe B com 51%.



A pesquisa também mostrou que 66% estão na Região Sudeste, sendo a maioria dos estados de São Paulo, 45%, e Rio de Janeiro, com 16%. O Nordeste apareceu em segundo, 16%, com a Bahia, 9%, liderando e assumindo a terceira posição geral entre os estados. O levantamento indicou ainda que 59% de todas as participantes moram nas capitais de seus respectivos estados.



Sobre a dinâmica de trabalho, a média de visitas e atendimentos realizados por elas é de até 10 por semana. Já as principais ferramentas utilizadas pelas corretoras são WhatsApp, 80%, anúncios pagos, 67%, e Instagram com 62%.

Curso profissionalizante

A corretora de imóveis e CEO do Grupo On Brokers, Nayara Técia, acaba de lançar um curso profissionalizante chancelado pelo MEC e certificado pela Faculdade Anhanguera voltado para corretores iniciantes sobre como vender imóveis de construtoras e incorporadoras. Além disso, a especialista é autora do livro “Entre Mansões e Milhões: A Jornada de uma Visionária”. A publicação traz detalhes da história da executiva, que saiu de Codó (Maranhão) para o Rio de Janeiro com o objetivo de ser atriz. Para pagar o curso, entrou para a profissão e, na primeira venda, se encantou pelo ramo.