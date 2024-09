Empreendimento na Barra tem 80% das unidades na tipologia de estúdios, uma alternativa para morar ou investir - Divulgação

Empreendimento na Barra tem 80% das unidades na tipologia de estúdios, uma alternativa para morar ou investirDivulgação

Publicado 12/09/2024 15:30 | Atualizado 12/09/2024 15:39

O mercado imobiliário carioca está ainda mais aquecido. A coluna esteve hoje em um evento de uma grande imobiliária, realizado na sala de cinema de um shopping na Barra da Tijuca, e apurou que, de agora até dezembro, serão mais de dois lançamentos por fim de semana no Rio. A tipologia que vai se destacar neste período é a de estúdios. Para se ter ideia, apenas uma construtora vai destinar 80% das unidades de um de seus empreendimentos para os compactos, que farão parte de um bairro planejado que a empresa está desenvolvendo na Barra.



O mercado também vai ofertar plantas de dois, três e quatro quartos, além das coberturas, para quem planeja morar ou investir com o objetivo de ter uma renda com a locação. Além disso, serão ofertados lotes a partir de 180 metros quadrados no Recreio dos Bandeirantes, mais um modelo que vem ganhando força no Rio.



De acordo com Vitor Moura, CEO da Patrimóvel, os incorporadores e construtores estão investindo em bairros da Zona Sul como Ipanema, Copacabana, Botafogo, Laranjeiras, Glória, Flamengo e Catete, além da Zona Norte com a Tijuca, e a Zona Oeste com Barra da Tijuca e a Barra Olímpica.

Alameda imersiva em Vargem Pequena

Alameda de condomínio que será construído em Vargem Pequena Divulgação

A criatividade é a palavra de ordem do mercado imobiliário para dar ao interessado na compra do imóvel as oportunidades de conhecer de perto os detalhes de um projeto lançado na planta. Um exemplo é o estande do Horizon Pedra Branca, na Estrada dos Bandeirantes, entre o Recreio e as Vargens. O espaço conta com uma alameda imersiva que reproduz o caminho que o futuro morador fará no condomínio. O empreendimento, lançado no último fim de semana, já teve 50% das unidades vendidas.