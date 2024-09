Apartamentos de um quarto são a preferência de quem deseja comprar um imóvel no Rio de Janeiro - Freepik

Publicado 09/09/2024 15:34

Os apartamentos de um quarto são os mais desejados pelos cariocas que buscam comprar um imóvel. De acordo com estudo da startup Loft, que avaliou as preferências de quem mora na cidade com interessados de outras cinco capitais do país (São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis), 39,3% das buscas pela plataforma, em agosto, foram para unidades com esta tipologia. Os imóveis de dois quartos ficaram em segundo lugar, com 32,58% das pesquisas. Em terceiro apareceram os de três quartos, com 25,55% e, por fim, os de quatro quartos com 2,84%. "Algumas áreas do Rio de Janeiro, especialmente na Zona Sul, estão entre os maiores preços de metro quadrado do país. Por isso, muitas pessoas decidem priorizar a localização em detrimento ao maior espaço no imóvel", avalia Fábio Takahashi, gerente de Dados da plataforma.

O levantamento também identificou as facilidades consideradas importantes para o carioca. A academia foi a mais buscada em agosto com 41,46%. Em seguida, ficaram churrasqueira, com 19,80%, e piscina com 16,77%.