Evento gratuito na Barra terá mais de 90 ações, além de palestras sobre arte, design urbano e arquitetura - Divulgação/L.Fabiano Sanches

Publicado 02/09/2024 17:27 | Atualizado 02/09/2024 17:34

Para quem gosta de arquitetura e decoração, a dica é conferir a DW! Semana de Design, que acontecerá pela primeira vez no Rio de Janeiro. O evento gratuito será realizado de 3 a 8 de setembro, no CasaShopping, na Barra da Tijuca, e faz parte das comemorações de 40 anos do mall. A programação inclui mais de 90 ações, bate-papos sobre arquitetura, design e urbanismo, instalações de arte, lançamentos de móveis, produtos e revestimentos, além de uma edição exclusiva da Feira na Rosenbaum, com peças de decoração, moda e itens para casa de 80 expositores independentes de todo o país.



"A DW! promove a cultura do design, conectando áreas como decoração, arquitetura, arte, urbanismo, inovação e sustentabilidade. É, portanto, um evento em total sinergia com nossos valores. Trazer a DW! para o CasaShopping é uma forma de receber o público para celebrar conosco nossa trajetória de sucesso", destaca Bruna Marcolini, coordenadora de Marketing do shopping.



Lauro Andrade, idealizador da DW!, comenta que a chegada ao Rio de Janeiro traz boas expectativas pela maturidade e criatividade do mercado local. “É uma grande oportunidade de novas conexões com marcas, criativos e profissionais com potencial de projetos e negócios", diz Andrade.

Decoração, moda 80’s e Rock in Rio

Uma das ativações que poderão ser conferidas é a collab da Breton, marca de mobiliário. A parceria com a Frankie Amaury, marca de moda carioca nascida nos anos de 1980 terá peças do Rock in Rio e de “toy art” (brinquedos artísticos) da Safe Art, estúdio de arte contemporânea, além do lançamento da coleção cápsula resort: "Puesta del Sol". A organização da collab é de Ana Paula Iespa, da Prosperar, da influenciadora Nina Kauffmann e do jornalista e diretor criativo Alexandre Schnabel.

Conexão da arte com o design

Outra atração será a exposição “Paisagem Frontal”, da Unilux, de cortinas e persianas, que acontecerá na Casa Alma, nova loja que chega ao CasaShopping. A exposição mostra a conexão da arte com o design por meio da poética de uma nova janela para o mundo, utilizando as cortinas e persianas como molduras para essas paisagens.

Palestras diárias

As palestras gratuitas da DW! Acontecerão no auditório do CasaShopping, entre 12h e 14h, com os seguintes temas: Dia da Arte (3 de setembro), Dia do Design de Interiores (4 de setembro), Dia do Design Urbano (5 de setembro), Dia da Arquitetura e Desenvolvimento Imobiliário (6 de setembro) e, por fim, Dia da Sustentabilidade (7 de setembro). A programação completa o evento está em dwsemanadedesign.com.br/dw-tour/rio-de-janeiro-2024.