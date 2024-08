Investir em capacitação e em ferramentas de marketing é dica para ser um corretor de sucesso - Freepik

Investir em capacitação e em ferramentas de marketing é dica para ser um corretor de sucessoFreepik

Publicado 30/08/2024 11:58

Para fechar as homenagens ao Dia do Corretor, comemorado esta semana, a coluna traz três depoimentos de executivos que contam suas experiências e dão dicas para quem deseja ter sucesso na profissão. Confira:

“Existem três momentos inesquecíveis na vida de uma família: o casamento, o nascimento de um filho e a compra de um imóvel. E o corretor de imóvel tem o privilégio de estar presente em um desses momentos porque a corretagem vai muito além da compra e venda. A corretagem é servir, é realizar, é proporcionar prosperidade. O corretor tem que sentar à mesa com um cliente e sentir o mesmo orgulho de um médico cirurgião que vai salvar a vida do paciente. Para isso, é fundamental que o profissional saiba o seu papel, não só na vida das famílias que ele atende, como na economia. O corretor é um indicador da economia. Além desse orgulho, é preciso se preparar. E a maior valorização que o corretor pode se proporcionar é investir em conhecimento, capacitação, em ferramentas de marketing e na sua apresentação, além de utilizar o que tem de melhor em tecnologia para honrar a participação tão importante que ele vai ter na vida de uma família”, Marcio Cardoso, presidente da Sawala Imobiliária.

"Ser corretor de imóveis é muito mais do que uma profissão; é um chamado, uma jornada que só faz sentido quando encontramos o nosso propósito mais verdadeiro. Essa profissão deve ser levada a sério, especialmente quando decidimos que o nosso plano A é ser corretor de imóveis. Temos que vestir a camisa com toda a determinação e fazer dar certo, mesmo nos dias mais difíceis. Ser corretor não é apenas mostrar imóveis; somos os guias na jornada de nossos clientes, do início ao fim. Realizamos sonhos, mudamos vidas e fazemos mais do que vender propriedades – transformamos o impossível em realidade. Essa é a profissão que nos permite alcançar uma vida inimaginável, realizando todos os nossos sonhos e objetivos, mas é preciso mais do que técnica para isso. Muitas vezes, é necessário ter fé. Fé de que vamos conseguir, que vamos fazer acontecer, que vamos dar a volta por cima. Sabemos que o corretor de imóveis não tem salário fixo. Mas, ao mesmo tempo, somos os responsáveis por comissões que mudam o jogo, que transformam vidas. São essas comissões que nos fazem acreditar que, com esforço e fé, podemos conquistar o que parece inatingível. Tenha um plano, que é o plano A. Escolha seu nicho. Faça o melhor atendimento. E se posicione no novo mercado imobiliário porque tudo mudou. E lembre-se: não é apenas sobre vender; é sobre acreditar, ter grandes parceiros, sonhar e realizar. É sobre tocar vidas e ser o arquiteto dos sonhos das pessoas. Porque somos corretores de imóveis – e somos os que fazem o impossível acontecer”, Nayara Técia, CEO do Grupo On Brokers.

“Sou corretor de imóveis há quase 20 anos e um dos meus principais pilares é que estou na mesma companhia desde que comecei. E hoje eu comando a empresa no Rio de Janeiro. Considero que ainda não alcancei o sucesso na profissão porque estou sempre aprendendo, principalmente com as mudanças tecnológicas que há no mercado. Há 15 anos não existia a internet no formato atual; era mais trabalhoso buscar o cliente e essa captação era feita via e-mail. Hoje existem os leads, o que é mais fácil, porém, a demanda é muito grande e o corretor precisa estar muito mais preparado. Para ter sucesso na profissão, as minhas dicas são estudar bastante, conhecer o que está vendendo e conhecer o cliente. Não é simplesmente fazer uma venda, é atender o sonho de determinada pessoa e, para isso, é preciso entender o que ela deseja, suas condições financeiras, enfim, estudar bem para depois oferecer o que ela quer. Muitas vezes o interessado chega com um determinado tipo de imóvel que não é o que ele precisa; simplesmente ele sonhou com aquele bem, mas, na verdade, a necessidade dele é outra. Portanto, cabe ao corretor estudar muito para oferecer o melhor produto possível”, Cláudio Leite, diretor Regional da CIA Multiplataforma Imobiliária.