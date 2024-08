Além da agilidade no contato, pesquisa identificou que o corretor precisa ter bons imóveis no portfólio e capacidade de negociação - Freepik

Publicado 29/08/2024 14:40

Dando sequência ao assunto sobre a corretagem de imóveis, que completa 62 anos esta semana, pesquisa do Grupo OLX indica que 87% das pessoas que lidam com estes profissionais, sejam proprietários ou quem está em busca de um lar, consideraram que eles são importantes ou muito importantes nas transações. E quando questionados sobre qual etapa do processo o papel do corretor imobiliário é mais importante, 46% das pessoas mencionaram a opção “em todas as etapas do processo”. Em seguida, com 24%, foi apontado o momento de “negociação com o proprietário” do imóvel e 23% destacaram a fase de “visitação dos imóveis” desejados.



A pesquisa também quis saber as características do corretor que são mais importantes: 54% escolheram a agilidade em manter contato. Para 48%, é interessante o profissional ter bons imóveis em seu portfólio e 42% consideraram a capacidade de negociação como fundamental para esses profissionais.

Melhores valores e menos riscos

Analisando do ponto de vista de quem deseja comprar ou alugar um imóvel, a principal expectativa para 60% é encontrar um local que esteja alinhado aos seus requisitos. Além disso, 58% desse público deseja um profissional que ajude a negociar os melhores valores. Já 50% mencionaram o recebimento de propostas de imóveis ainda não vistos. Do lado dos proprietários que têm imóvel e desejam vender ou alugar, a principal vantagem de ter um corretor está na minimização de riscos e problemas, com 58%. O papel de mediar e negociar com interessados foi citado por 48%, enquanto 41% dos entrevistados selecionaram a experiência do profissional.



A pesquisa identificou ainda que a principal expectativa dessa persona é que o processo de negociação seja transparente e eficiente, com 49%. Além disso, esse público prioriza o suporte na parte burocrática e de documentação do processo, com 45%, enquanto 39% mencionaram a etapa de venda/locação rápida e sem complicações. “Sempre reforçamos a importância do papel do corretor de imóveis, que, sem dúvidas, é a figura central na jornada de compra, venda e locação. É muito bom ver essa percepção validada pela pesquisa. Mesmo com muitas etapas se tornando digitais, a busca pelo imóvel é um processo que exige muita interação humana e o corretor especialista tem papel fundamental para promover conexões e encontrar as oportunidades adequadas para os diferentes clientes, tornando realidade o sonho de um novo lar”, comenta Rafael Nader, VP de Imóveis no Grupo OLX.

Mais de 11 mil profissionais formados

Uma das iniciativas para que o mercado tenha corretores cada vez mais qualificados é a Escola de Vendas, da MRV, ação gratuita para todo o Brasil. Para se ter ideia, desde que foi criado, em 2021, foram quase 11 mil profissionais formados. De janeiro a agosto, a escola já capacitou 1.479 corretores. Atualmente, estão ativos no quadro da construtora cerca de 2.689. "Valorizamos profundamente o papel do corretor como agente de transformação social e econômica. Acreditamos na potência desses profissionais, que com seus trabalhos ajudam milhares de brasileiros a alcançar o sonho da casa própria e um futuro melhor", destaca Thiago Ely, diretor-executivo Comercial e de Marketing da empresa. O curso é oferecido ao vivo e online, via plataforma de Ensino a Distância (EAD), tem uma carga horária de 40 horas e é ministrado por analistas de Desenvolvimento Humano (DH) da MRV. Ao final das aulas, os participantes recebem um certificado.