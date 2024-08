Pesquisa indica que há um equilíbrio entre a aquisição para morar e para investimento - Freepik

Pesquisa indica que há um equilíbrio entre a aquisição para morar e para investimentoFreepik

Publicado 20/08/2024 17:45 | Atualizado 20/08/2024 17:55

O número de pessoas que adquiriram um imóvel nos últimos 12 meses avançou 13% no país. Com esse resultado, já são três trimestres consecutivos de crescimento, superando o último período analisado pela Pesquisa Raio-X FipeZAP do segundo trimestre de 2024, que foi de 11%. Entre os entrevistados, a maioria adquiriu imóveis usados, 72%, contra 28% que deram preferência às unidades novas.



O estudo indica ainda que houve equilíbrio entre a parcela dos compradores que têm intenção de moradia: 51% e os que adquiriram para investimento: 49%. No caso dos investidores, o interesse em obter renda com aluguel do imóvel comprado ficou em 63%, enquanto que 37% afirmaram que a intenção é a revenda futura após a valorização do bem.

Aquisição nos próximos três meses

Por outro lado, o percentual de pessoas que têm intenção de comprar um imóvel nos próximos três meses ficou em 36%, no segundo trimestre de 2024, um recuo na comparação com os trimestres anteriores. Nesse caso, a participação desses entrevistados na última amostra da pesquisa caiu abaixo da média histórica para 38%.