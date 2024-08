Programa Minha Casa, Minha Vida teve 133.457 unidades comercializadas nos últimos 12 meses - Freepik

Publicado 13/08/2024 12:39 | Atualizado 13/08/2024 12:41

O país registrou a venda de 183.228 novos imóveis, crescimento de 45,3% no acumulado de 12 meses encerrados em maio. Segundo o indicador Abrainc-Fipe, da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) foi o responsável por boa parte deste resultado. Para se ter ideia, o segmento teve 133.457 unidades comercializadas no período, alta de 59,7%. Já o valor de vendas foi de R$ 30,1 bilhões, avanço de 65,6%.

O bom desempenho também foi observado no Médio e Alto Padrão (MAP) com 44.985 imóveis vendidos, avanço de 13%. O valor de vendas foi de R$ 24,4 bilhões, alta de 32,6%. O estudo aponta ainda que houve um acréscimo de 30,7% no valor de venda dos lançamentos. Para Luiz França, presidente da Abrainc, mesmo com este resultado, a aprovação da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados trouxe preocupações ao setor imobiliário. “Com a alíquota modal para incorporação fixada em 40%, há um risco de aumento significativo na carga tributária. Para mitigar esses efeitos, é necessário elevar o redutor para 60%, garantindo a competitividade do mercado e facilitando o acesso à moradia”, avalia França. Ele complementa que um aumento de 40% na carga tributária poderá impactar os custos de produção e, consequentemente, o preço dos imóveis.