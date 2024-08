Associados do setor de materiais de construção consideram que agosto será um mês bom para as vendas - Freepik

Associados do setor de materiais de construção consideram que agosto será um mês bom para as vendasFreepik

Publicado 06/08/2024 18:40 | Atualizado 06/08/2024 18:40

Balanço da Abramat (Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção) revela que agosto será positivo para o setor. De acordo com o mais recente termômetro da entidade, apurado com os seus associados, 4% estimam que será “muito bom” e 58% consideram que este mês será “um bom momento para as vendas”. Já para 38% dos associados, agosto deve ter regularidade. Segundo o estudo, não houve indicações negativas para o período. Os dados destacam as perspectivas do segmento sobre desempenho, utilização da capacidade instalada e as intenções de investimento das indústrias de materiais de construção para os próximos meses.

Já no recorte que analisa o mês de julho, o termômetro identificou um desempenho regular para 67% dos associados. Para 4% foi “muito bom” e para 25% “bom”. Apenas 4% classificaram o período como “negativo”. A expectativa de investimentos também segue positiva: 71% indicaram que farão melhorias no médio prazo (últimos 12 meses). Em julho de 2023, a pretensão era de 56% dos associados.

Para Rodrigo Navarro, presidente da Abramat, a regularidade identificada em julho reflete um cenário de recuperação e avanço moderado no setor, o que permite sustentar um crescimento de 3% no faturamento anual, previsto para 2024, conforme o índice mensal produzido pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). “Este desempenho reflete a resiliência e o dinamismo da indústria, que se mantém otimista com relação às perspectivas futuras. Estamos confiantes de que agosto trará resultados ainda mais positivos, fortalecendo o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável do setor”, analisa Navarro.