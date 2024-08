Prêmio vai reconhecer iniciativas como melhor construtora e projetos de sustentabilidade - Freepik

Prêmio vai reconhecer iniciativas como melhor construtora e projetos de sustentabilidadeFreepik

Publicado 02/08/2024 19:39

Empresas do mercado imobiliário que têm projetos inovadores que estão fazendo a diferença no setor têm até o dia 5 de agosto, segunda-feira, para se inscreverem gratuitamente no Prêmio Conecta Imobi 2024. A iniciativa reúne seis categorias: Melhor Imobiliária, Melhor Incorporadora, Melhor Construtora, Melhor Pessoa Corretora



Melhor Aplicação de Tecnologia e Sustentabilidade. A premiação acontecerá no dia 11 de setembro, em São Paulo. Para se candidatar, é preciso fazer cadastro em conectaimobi.com.br e optar pela categoria desejada, enviando informações sobre o projeto que deve ser analisado.

Mais de 21 mil vagas de empregos

A construção civil gerou 21.449 empregos em junho, o que representa 110,6% do total de vagas abertas no país. A alta é de 0,74% em relação às oportunidades disponíveis em maio. De acordo com dados do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego, até o momento o setor já criou mais de 180 mil postos de trabalho com carteira assinada.