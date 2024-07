Curso gratuito para o setor condominial tem como objetivo aprimorar conhecimentos e expandir as oportunidades profissionais - Freepik

Publicado 25/07/2024 18:19

A coluna traz hoje uma dica para os profissionais do mercado condominial. A Universidade Estácio oferece o curso gratuito de férias "Gestão e Direito Condominial - O mercado de trabalho na prática", entre os dias 5 e 8 de agosto, das 18h às 21h, no campus de Copacabana. O objetivo é atualizar sobre as últimas tendências do setor, aprimorar conhecimentos e expandir as oportunidades profissionais. Entre os temas estarão como se inserir no mercado de trabalho na área condominial; responsabilidades do síndico, dos moradores e dos membros do conselho; técnicas de gestão de comunicação e política nos condomínios; e gestão financeira e seus aspectos jurídicos. As aulas serão ministradas pelo advogado André Luiz Junqueira, especializado em Direito Condominial, e por Karine Prisco, administradora e síndica profissional. Inscrições em https://cutt.ly/SegiaMat

Encontro em Nova Iguaçu

Já para os síndicos de Nova Iguaçu, a dica gratuita é o Encontro de Síndicos que será realizado no dia 8 de agosto, a partir das 14h, no auditório do Condomínio Vitality Center (Avenida Dr. Mario Guimarães, 318, Centro). Além de simular uma assembleia condominial, o evento vai debater os temas mais relevantes do segmento. A iniciativa é da Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis) e do Secovi Rio (Sindicato da Habitação). As inscrições podem ser feitas em https://forms.gle/NrS2vdaZoCv7wnzt6.