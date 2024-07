Barra da Tijuca permanece na liderança dos bairros mais procurados para comprar um imóvel no Rio - Divulgação

Publicado 24/07/2024 19:12 | Atualizado 24/07/2024 19:12

Quem está procurando um imóvel para comprar no Rio de Janeiro, está encontrando preços menos salgados. A retração no segundo trimestre foi de 6,11% no preço do metro quadrado (R$ 5.063/m²) na comparação com o trimestre anterior. Os dados do Relatório de Compra e Venda QuintoAndar indicam ainda que a Zona Oeste foi a única a registrar valorização no segundo trimestre: 11,2%. Já a Zona Sul foi a que teve a maior diminuição: 10%. Mesmo assim, ela continua sendo a mais cara da cidade, com o m² médio negociado a R$ 9.307, preço 65% superior ao da Zona Oeste que é a segunda mais cara.



Segundo o estudo, a Barra da Tijuca permanece na liderança dos bairros mais procurados para compra e venda no Rio. Na sequência estão Tijuca, Copacabana, Recreio dos Bandeirantes, Botafogo, Ipanema, Flamengo, Leblon, Freguesia e Méier.

