Com o crescimento do uso de aparelhos modernos, as demandas sobre os sistemas elétricos aumentaram - Freepik

Publicado 16/07/2024 17:39 | Atualizado 16/07/2024 17:39

Recurso essencial em nossas vidas, a energia elétrica é um assunto que gera muitas dúvidas e até alguns mitos que precisam ser esclarecidos para evitar situações de perigo. “Não dá para pensar na vida sem eletricidade, pois ela é essencial para alimentar nossos eletrodomésticos, iluminar ambientes e proporcionar momentos de trabalho e lazer. Mas, como qualquer ferramenta poderosa, precisa ser usada com cautela e responsabilidade", observa Nelson Volyk, gerente de Engenharia da Sil Fios e Cabos Elétricos. Para orientar os moradores, o especialista respondeu nove questões frequentes no dia a dia de uma casa. Confira:

1 - Equipamento ligado em 220 volts (V) gasta menos do que um ligado em 127 V?

Mito. O consumo elétrico de um aparelho é determinado pela sua potência, expressa em watts (W), e não pela tensão à qual está conectado. A mesma quantidade de energia será consumida independentemente da tensão, desde que a potência do aparelho seja a mesma.

2 - Instalações elétricas antigas afetam a conta de energia?

Verdade. É importante refazer as instalações executadas nas décadas de 1970 e 1980, pois é natural que o PVC dos condutores tenha ressecado – problema que causa fuga de corrente capaz de impactar na elevação do consumo mensal de energia. Além disso, esses sistemas antigos não suportam a instalação de dispositivos de segurança modernos, como o Dispositivo Diferencial Residual (DR). Com o crescimento do uso de aparelhos elétricos modernos, as demandas sobre os sistemas elétricos aumentaram, o que resulta em perdas elétricas e valores mais altos na conta de energia nas instalações antigas, que não foram projetadas para a nova realidade.

3 - É seguro usar um adaptador para conectar um plug de 20 amperes (A) em uma tomada de 10 A?

Mito. Muitos brasileiros acreditam na eficácia de utilizar um adaptador para conectar um plug de 20 A em uma tomada de 10 A, entretanto o comportamento pode incorrer em danos perigosos. Adaptadores inadequados resultam em sobrecarga na tomada, aquecimento excessivo, derretimento do adaptador e potencial risco de incêndio. A prática ainda danifica tanto a tomada como pode prejudicar o aparelho conectado.

4 - É possível usar benjamin para conectar mais de um aparelho na tomada?

Verdade. Mas, é fundamental que a soma do consumo elétrico desses aparelhos não ultrapasse 10 A e, para chegar nessa conclusão, a recomendação é verificar a corrente elétrica (em amperes) que cada aparelho consome. Quando o equipamento demandar um consumo elevado, o correto é não utilizar benjamin.

5 - É verdade que os cabos flexíveis consomem mais energia do que os rígidos?

Mito. Algumas pessoas têm essa crença errônea, mas o fato é que não há diferença na capacidade de condução de energia entre cabos flexível e rígido, desde que sejam comparados na mesma seção nominal. A escolha entre um e outro deve ser baseada na flexibilidade necessária para a instalação.

6 - O cabo para chuveiro elétrico deve ser sempre de 6 milímetros quadrados (mm²)?

Mito. A seção do cabo deve ser especificada pelo fabricante do chuveiro que pode indicar seções de 4 mm², 6 mm² ou até de 10 mm², dependendo da potência e tensão do chuveiro. Cabos com seção nominal menor (diâmetro de um fio ou cabo elétrico) do que o adequado geram aquecimento excessivo que, por sua vez, não apenas eleva o risco de curto-circuito, como também faz subir o valor da conta de energia no fim do mês.

7 - Eletricistas podem trabalhar em tomadas sem desligar a energia?

Mito. Isso é perigosíssimo! A calosidade nas mãos pode oferecer alguma resistência ao choque, mas não elimina o risco de acidentes graves. Portanto, a conduta de não desligar a energia no quadro de distribuição pode causar choques elétricos que costuma causar lesões sérias ou até ser fatais.

8 - É possível trocar o chuveiro elétrico por um modelo mais potente sem alterar a instalação elétrica?

Nem sempre. Trocar um chuveiro elétrico por outro de maior potência exige uma análise cuidadosa do disjuntor e do condutor elétrico que alimenta o aparelho. Ignorar essas especificações pode ocasionar desligamentos frequentes do disjuntor devido à sobrecarga de energia no circuito, aquecimento do condutor e devido a isso conta de luz mais alta.

9 - O cabo desbitolado deixa a conta de energia mais alta?

Verdade. O cabo desbitolado, ou seja, aquele com menos cobre do que o especificado, tem menor capacidade de condução de corrente elétrica. Isso gera aquecimento do cabo e acaba consumindo mais energia que é cobrada na conta do consumidor.