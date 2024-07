Camboinhas lidera o ranking dos bairros mais valorizados de Niterói - Freepik

Camboinhas lidera o ranking dos bairros mais valorizados de NiteróiFreepik

Publicado 10/07/2024 17:23

Você mora em Niterói? Pois a coluna trouxe hoje um ranking do Secovi Rio (Sindicato da Habitação) que mostra os 20 bairros mais valorizados da “Cidade Sorriso”. De acordo com a análise, que levou em consideração o mês de junho e as regiões com mais de 100 imóveis ofertados, Camboinhas está em primeiro lugar, com o metro quadrado residencial (m²) para venda fechando em R$ 10.428. Em segundo aparece Charitas com R$ 10.097 e, em terceiro, Piratininga com R$ 9.901. Na quarta e quinta posições, respectivamente, estão São Francisco, R$ 8.437, e Boa Viagem com R$ 8.093. Confira a lista completa:

Tabela Secovi Rio Divulgação

Residencial em Santa Rosa

Região de Santa Rosa, em Niterói, terá condomínio com 276 unidades Divulgação

Ainda em Niterói, a MP Construtora lançará neste final de semana, dias 13 e 14 de julho, o Exclusive Noronha 2, em Santa Rosa. O empreendimento oferece 276 unidades e preços a partir de R$ 460 mil. De acordo com Gesiel Dias, gerente de Marketing da empresa, o evento de abertura das vendas terá sorteios de brindes, espaço kids e outras atividades.