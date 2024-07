Parede do hall de entrada foi revestida com porcelanato para dar aparência do mármore - Kadu Lopes

Que tal investir em uma decoração elegante e aconchegante para o hall de entrada da sua casa? Afinal, esse ambiente é o primeiro a ser visto por visitantes e moradores. Por isso, vale prestar atenção nos detalhes. "Sempre recomendo levar em consideração as dimensões e o impacto que o morador deseja causar ao receber alguém na sua casa", aconselha a arquiteta Ana Rozenblit, à frente do escritório Spaço Interior. Para alcançar este objetivo, a especialista sugere utilizar objetos que acrescentam vida ao espaço, como tapetes, sapateiras, espelhos e flores. Confira outras dicas:

Confortável para não esbarrar

Por ser um local de passagem, liberar o ambiente de obstáculos é um grande ponto a ser analisado. O hall precisa ser confortável e com um layout que não faça as pessoas esbarrarem em nada. Para tanto, vale apostar em aparadores, esculturas e quadros. Outra sugestão é trabalhar com luminárias decorativas, espelhos, papel de parede e demais recursos que permitirão atingir os anseios dos moradores.

Atmosfera intimista

Por outro lado, se a intenção for desenvolver uma atmosfera mais intimista, a dica é lançar mão de livros, plantas, portas de entrada com cores diferenciadas e frisos, além de adicionar elementos que transmitem as sensações do bem receber. Os revestimentos, móveis e acessórios com formas mais sinuosas e curvas são ideais para chegar a esse propósito.

Hall pequeno

Um espaço pequeno não é motivo para deixá-lo sem funcionalidade e com as paredes brancas. Um dos primeiros pontos é pensar no projeto luminotécnico: com as peças certas, alinhadas com as cores das paredes e dos itens decorativos apropriados, o cantinho pode receber a adição de um espaço extra. Essa iluminação convidativa despertará o desejo de entrar e se sentir em casa. Além destas dicas, a área também pode ser aproveitada para a instalação de uma estante de livros, expor um gallery wall (parede com quadros), bem como ganhar amplitude com a colocação de espelhos.

Hall grande

Ambientes maiores podem se traduzir como frios e pouco convidativos. Neste caso, a sugestão é criar um local dedicado para acomodar bolsas, sapatos e guarda-chuvas e, se houver possibilidade, inserir um par de poltronas pode cooperar para introduzir um estilo mais familiar. E sobre a iluminação, opte por pendentes ou lustres especiais para destacar o local.

Hall em casa e no apartamento

Apesar de não haver diferenças entre o hall de entrada de apartamentos e casas, o ponto determinante a ser analisado é se a planta foi planejada para ter um espaço dedicado para o hall (ou não). Em casas, esse cômodo, que antecede a sala, normalmente só é encontrado em grandes construções. Nos apartamentos, o elevador dá acesso diretamente ao hall, tornando-se padrão. Em uma casa, ele pode ter uma dimensão maior, formato diferenciado e ser mais personalizado. E mesmo que o seu lar não disponha de um layout com um hall de entrada propriamente dito, é possível dedicar um pequeno espaço na região da porta de entrada para criar este ambiente.