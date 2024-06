Análise do Secovi Rio mostra que mesma rua pode ter imóveis residenciais com preços diferentes para comprar - Freepik

Publicado 26/06/2024 19:59

A coluna trouxe hoje um levantamento interessante do Secovi Rio (Sindicato da Habitação) que mostra diferenças entre o valor do metro quadrado (m²) residencial ofertado para compra nas ruas que cortam dois ou mais bairros. Por exemplo: na Avenida Lúcio Costa, trecho Barra da Tijuca, o preço médio do m² fechou em R$ 17.278 em maio. E na parte da avenida considerada Recreio dos Bandeirantes, o valor foi de R$ 13.512. Ainda na Zona Oeste, a análise revela que na Avenida das Américas, sentido Barra, o m² ficou em R$ 14.050; indo para o Recreio, o preço foi de R$ 7.777 no período analisado.

O mesmo cenário foi encontrado na Zona Norte. De acordo com o estudo, na Avenida Maracanã, trecho Tijuca, quem estava procurando um apartamento para comprar encontrou um valor de m² de R$ 5.927. Se a preferência foi pela parte que compreende o bairro Maracanã, o preço foi de R$ 5.822. Já na Rua São Francisco Xavier, o levantamento do Secovi Rio encontrou três valores distintos para o m² residencial na mesma rua: Tijuca (R$ 6.096), Maracanã (R$ 5.429) e São Francisco Xavier (R$ 3.658).

E indo para a Avenida Brasil, é possível observar cinco variações nos valores: Vigário Geral (R$ 4.089), Irajá (R$ 3.354), Campo Grande (R$ 3.342), Guadalupe (R$ 3.292) e Bangu (R$ 2.973). “Essa análise mais segmentada que fazemos é importante para mostrar como os valores podem ser distintos dentro de uma mesma rua. Isso para o interessado que está procurando um apartamento para comprar é muito importante, pois dá a ele um norte dos preços praticados naquele endereço, ajudando na tomada de decisão, avalia Maurício Eiras, coordenador do Cepai (Centro de Pesquisa e Análise da Informação do Secovi Rio).