Quando jogado na pia da cozinha, cada litro de óleo pode contaminar cerca de 25 mil litros de águaFreepik

Publicado 17/06/2024 14:43

Para alertar os condomínios que administra sobre a importância de destinar corretamente o óleo de cozinha, a Apsa fechou parceria com a Pac Óleo, que realiza a coleta devida do produto utilizado por moradores de edifícios. Por meio da iniciativa, todos os clientes da administradora serão incentivados a conhecerem melhor a ação e os interessados poderão solicitar a instalação de pontos de coletas gratuitamente.



João Marcelo Frey, gerente de Condomínios da Apsa, lembra que quando jogado diretamente na pia da cozinha ou em outros ralos da casa sem nenhum tipo de tratamento, cada litro de óleo pode contaminar cerca de 25 mil litros de água. Outro fator prejudicial é o impedimento da fotossíntese, já que os óleos formam uma camada superficial na água, impedindo que os raios solares atravessem naturalmente.



"Existem diversas maneiras de reaproveitar o óleo vegetal utilizado após preparos de comida: ele pode ser transformado em biodiesel, combustível derivado de fontes renováveis usados nos motores de máquinas industriais, veículos como carros e ônibus. Além disso, com eles podem-se produzir tintas, sabão caseiro e resina. Esperamos que nossos clientes tenham ampla adesão a esta iniciativa tão importante", ressalta Frey.

Sustentabilidade em debate na Barra

O Portobello Grupo vai promover nesta terça-feira, dia 18, às 9h30, um talk com o artista e parceiro no desenvolvimento de produtos, Oskar Metsavaht. O encontro “Da natureza para o produto, na visão de Oskar Metsavaht” acontecerá na loja da marca que fica no CasaShopping, na Barra da Tijuca. O evento faz parte da Semana da Sustentabilidade, que vai até o dia 22, com o objetivo de mobilizar e apresentar aos participantes as ações da empresa relacionadas ao tema.