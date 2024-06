Zona Central registrou a maior variação do metro quadrado residencial, fechando em 1,20% em maio - Freepik

Publicado 12/06/2024 09:39 | Atualizado 12/06/2024 09:40

Valorização no preço do metro quadrado residencial (m²) para venda no Rio de Janeiro. De acordo com pesquisa do Secovi Rio (Sindicato da Habitação), o valor foi de R$ 9.592 em maio, alta de 0,26% na comparação com abril. A Zona Central foi a região que apresentou a maior variação, com 1,20%, enquanto a menor foi registrada na Zona Sul, com -0,04%.

Locação em queda

Por outro lado, o valor geral do m² residencial ofertado para locação foi de R$ 47,01 em maio, queda de 0,19% em relação ao mês anterior. A região que apresentou a maior variação no período foi a Zona Oeste, com 1,47%; já a menor ocorreu na Barra e adjacências, com -3,11%.