Mulheres lideram a preferência pela compra e aluguel do imóvel no Rio de Janeiro - Freepik

Publicado 10/06/2024 11:53

A coluna inicia a semana com uma pesquisa que mostra o comportamento de quem aluga ou compra um imóvel no Rio de Janeiro. No caso da aquisição, estrutura e segurança são os principais atrativos, ambos com 30% das respostas. E para quem aluga, além dos dois itens citados está a proximidade do trabalho, todos com 24% cada. Os resultados são de estudo feito pelo DataZAP, do Grupo OLX. Para Coriolano Lacerda, gerente de Inteligência de Mercado do grupo, os dados indicam que os segmentos de venda e locação na cidade são dinâmicos e que diversos fatores são levados em consideração na hora de escolher um imóvel. “As tendências indicam uma busca por estabilidade e qualidade de vida, tanto na compra quanto na locação”, observa Lacerda.



Mulheres lideram a compra



A pesquisa mostrou ainda as diferenças entre os perfis de compradores e locatários de imóveis no Rio. Para comprar, o público é majoritariamente feminino (52%), pessoas casadas, que moram junto ou têm união estável (57%), com filhos (59%) em média de dois por família e pets (53%). E para alugar, a presença das mulheres é ainda maior (65%) e de casados ou em união estável é menor (43%), ainda que componham a maioria, assim como com filhos (55%) e pets (48%). Já com relação à média de idade, o estudo revelou que, na locação, ela é ligeiramente inferior à dos compradores, 49 anos, com menor participação da Geração X, nascidos entre 1965 e 1981 (41%), e dos Baby Boomers, nascidos entre 1945 e 1964 (27%). A maioria (82%) faz parte da população economicamente ativa e 72% tem Ensino Superior.



Apartamento usado é preferência



Por fim, o estudo identificou as características dos imóveis mais desejados pelos dois perfis: o interessado em comprar procura por apartamentos de 60 a 90 metros quadrados (42%), custando entre R$ 500 mil e 750 mil (21%), com dois quartos (49%) e uma vaga na garagem (65%). Para 42%, essa será a primeira aquisição. Já a maioria dos inquilinos deseja um apartamento usado de 60 a 90 m² (41%), com custo entre RS 1.500 e R$ 2 mil mensais (16%), com dois quartos (55%) e uma vaga na garagem (59%).