Unidades de um quarto valorizaram 0,89% em maio deste anoFreepik

Publicado 05/06/2024 12:57 | Atualizado 05/06/2024 12:59

O preço de venda dos imóveis residenciais registrou valorização de 0,74% em maio, o que indica uma nova aceleração dos valores na comparação com março (0,64%) e abril (0,66%). Os dados do Índice FipeZAP mostram ainda que o avanço no mês passado foi relativamente maior entre as unidades de um quarto (0,89%). Em imóveis com quatro ou mais dormitórios, o percentual foi de 0,41%.



A alta nos valores foi observada em 47 das 50 cidades monitoradas pelo índice, o que inclui 15 das 16 capitais que fazem parte do cálculo: Curitiba (1,88%); Goiânia (1,47%); Maceió (1,27%); Salvador (1,18%); Florianópolis (1,05%); Belo Horizonte (0,98%); Vitória (0,94%); João Pessoa (0,92%); São Paulo (0,72%); Porto Alegre (0,65%); Recife (0,60%); Fortaleza (0,59%); Brasília (0,52%); Manaus (0,38%); e Rio de Janeiro (0,29%).

Decorado inteligente na Barra

Apartamento decorado na Barra tem pegada tecnológica que inclui acionamento de música e controle do ar-condicionado Divulgação

A Carvalho Hosken abriu recentemente o decorado inteligente do condomínio Elos, no bairro planejado Ilha Pura, na Barra da Tijuca. De acordo com Talitha de Abreu Ribeiro, gerente de Incorporação da empresa, a unidade de três quartos tem pegada tecnológica. "Por meio de comandos direcionados à assistente virtual, é possível ligar e desligar luzes e pedir algum cenário específico de iluminação personalizada. Também há comandos como colocar música ambiente e ligar ou desligar o ar-condicionado”, conta Talitha.

Apartamento garden no Jardim Botânico

Unidade garden no Jardim Botânico tem 200 metros quadrados e duas suítes Divulgação

O apartamento garden, aquele que tem área externa privativa, é mais um recurso bastante utilizado nos projetos residenciais. No Quintas 292, empreendimento pronto para morar da Itten Incorporadora no Jardim Botânico, a unidade com este perfil tem 200 metros quadrados e duas suítes. O condomínio tem apenas quatro apartamentos e o Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 15 milhões.