Taxas de juros competitivas, flexibilidade na entrada e assessoria no processo são relevantes na aquisição do imóvelFreepik

Publicado 07/06/2024 19:44 | Atualizado 07/06/2024 19:48

Dando sequência aos resultados do levantamento "Tendências e Comportamentos do Consumidor", quem deseja comprar um imóvel financiado quer facilidades como taxas de juros competitivas (58%), flexibilidade no pagamento da entrada (55%) e assessoria no processo burocrático (28%). A sustentabilidade também é fator importante para 59% dos brasileiros.

A pesquisa da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), feita pela Brain Inteligência Estratégica, revela ainda os fatores considerados como barreiras para a aquisição: não quero me mudar de onde moro atualmente (37%), falta de recursos para pagar a entrada (27%) e acesso ao crédito para aprovar o financiamento (25%).

O estudo também analisou o processo de busca por um imóvel. Neste caso, 68% dos entrevistados afirmaram que pesquisam na internet avaliações sobre incorporadoras e empreendimentos antes de tomar uma decisão. Desse grupo, as faixas etárias entre 21 e 34 e entre 35 e 44 anos são as que mais buscam informações online. Mesmo com esse avanço, 80% ainda preferem visitar pessoalmente os estandes de vendas antes de comprar.

Na hora de adquirir o bem, 80% dos brasileiros avaliam tanto o imóvel quanto a reputação da empresa. Eles observam aspectos como a satisfação dos clientes, com 36% dando prioridade a incorporadoras que não têm alto índice de reclamações, e a qualidade, com 34% valorizando marcas reconhecidas pela excelência. A pesquisa ouviu 1.050 pessoas em 13 grandes cidades do país.