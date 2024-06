Localização privilegiada foi citada por 65% dos entrevistados sobre a jornada de compra do imóvel - Freepik

Localização privilegiada foi citada por 65% dos entrevistados sobre a jornada de compra do imóvelFreepik

Publicado 06/06/2024 18:05 | Atualizado 06/06/2024 18:06

O que você leva em consideração na hora de comprar um imóvel? O levantamento “Tendências e Comportamentos do Consumidor" indica que localização e segurança são quesitos fundamentais na jornada de aquisição. Para se ter ideia, estes fatores, inclusive, impulsionam os compradores a considerarem valores acima da média para adquirir a unidade. De acordo com o estudo da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), feito entre abril e maio pela Brain Inteligência Estratégica, localização privilegiada apareceu com 65% das respostas e segurança condominial com 64%.

No caso da segurança, 80% dos entrevistados consideraram portaria virtual, sistema de câmeras, reconhecimento facial e fechadura digital os itens que mais agregam valor a um imóvel. O fácil acesso às principais rodovias e transporte público (27%), opções de lazer diferenciadas (22%), expectativa de valorização no longo prazo (21%), sensação de exclusividade (12%), serviços agregados ao condomínio (11%) e tecnologia de ponta no imóvel (10%) também são indispensáveis. "Esses insights revelam a complexidade das preferências do consumidor e destacam a importância de considerar diversos aspectos na oferta de imóveis no mercado atual", observa Luiz França, presidente da Abrainc.

Na coluna de amanhã, vamos trazer outros recortes desta pesquisa que ouviu 1.050 pessoas em 13 grandes cidades brasileiras.