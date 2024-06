Estante que "guarda o verde" é uma maneira de decorar e de trazer a natureza para casa - Yticon

Estante que "guarda o verde" é uma maneira de decorar e de trazer a natureza para casaYticon

Publicado 14/06/2024 16:52 | Atualizado 14/06/2024 16:52

Trazer o verde para a casa é mais fácil do que se imagina. Vibrante e charmosa, a cor tem propriedades calmantes e pode ser aplicada de uma forma simples: com as plantas. E, além de contribuírem com a estética, a arquiteta dos apartamentos decorados da Yticon, Cristina Cardoso, destaca os benefícios para o ambiente. “Elas são purificadoras de ar; por esse motivo, ter algumas em casa não apenas torna o espaço mais bonito e acolhedor, como também melhora a qualidade de vida do morador”, observa a profissional. Para ajudar na missão de ter um jardim compacto, Cristina deu algumas dicas. Confira:

Vasos grandes para preencher o espaço

Plantas maiores dispostas em grandes vasos ocupam o ambiente de forma harmoniosa e elegante. Alguns locais estratégicos para colocar esses elementos são os cantos do cômodo, ao lado de quadros ou janelas e também sobre suportes baixos, como pequenas mesas. Há uma variedade de plantas que crescem bem em grandes vasos e são fáceis de cuidar, como a Espada-de-São-Jorge e a Zamioculcas. Vale lembrar que uma iluminação moderada e regas semanais são suficientes para manter a planta saudável e a sala mais bonita.

Prateleiras dão mais visibilidade

Com destaque nos tons de verde, o uso de prateleiras para acomodar as plantas deixa as folhagens mais visíveis, além de integrar a decoração da parede. Um bom exemplo é o decorado do empreendimento Vibe, em Londrina (PR), onde o design das prateleiras foi combinado com quadros decorativos, resultando em um ambiente com mais personalidade e estilo.

Suportes como soluções fáceis

Outra opção para manter as plantas suspensas é utilizar suportes no teto. No caso de várias, a ideia de um jardim vertical se torna ainda mais vantajosa. Esses jardins verticais têm se tornado muito populares em apartamentos com pouco espaço e mais compactos, pois oferecem muitas opções de plantas em uma única parede.

Estantes que “guardam o verde”

Uma maneira de integrar mais plantas aos móveis da casa é utilizando estantes como suporte para elas. Na decoração do empreendimento Hype, também em Londrina (PR), essa foi a solução, o que resultou em um ambiente mais colorido e atraente. As estantes em preto e branco são combinações clássicas para o verde. Para algo mais diversificado, a sugestão é considerar tons amadeirados, metálicos e acinzentados. Para quem deseja algo mais ousado, cores como rosa, azul e amarelo podem conferir personalidade ao cômodo.