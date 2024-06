Barra da Tijuca lidera o ranking dos bairros mais valorizados para aluguel nos últimos 12 meses - Shutterstock

Publicado 21/06/2024 08:40

Os aluguéis continuam salgados no Rio de Janeiro. A alta chegou a 14,33% nos últimos 12 meses, com valor médio do metro quadrado (m²) fechando em R$ 41,31. Para se ter ideia, já são 33 meses seguidos de crescimento no preço do m², de acordo com o Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb. Apesar disso, foi o menor patamar registrado desde agosto de 2022.

Segundo o estudo, a Barra da Tijuca lidera o ranking dos bairros mais valorizados para aluguel no período analisado, com avanço de 43,9%. Em seguida apareceram Todos os Santos (33,1%), Jacarepaguá (27,7%), Grajaú (25,6%) e Botafogo (25,4%). Na outra ponta, apenas um bairro dos 33 analisados registrou retração no último ano: a Penha, com -2,1%.

E o que significa para o bolso de quem pretende alugar um imóvel? A análise mostra que essa alta dos valores vem diminuindo gradativamente. Isso porque em julho de 2023, o acumulado em 12 meses atingiu a maior taxa de toda a série histórica (18,68%) e, desde então, vem caindo gradualmente mês a mês. “O mercado imobiliário vem dando sinais de desaceleração desde o fim do ano passado. Não há, porém, queda no preço médio desde agosto de 2021. Além disso, é possível observar que o valor tem crescido de forma generalizada e espalhada por todas as regiões”, comenta Pedro Capetti, especialista em dados do Grupo QuintoAndar.