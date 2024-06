Curso online vai mostrar como analisar e elaborar documentos relativos a transações imobiliárias - Freepik

Curso online vai mostrar como analisar e elaborar documentos relativos a transações imobiliáriasFreepik

Publicado 19/06/2024 17:49

A coluna tem uma dica para os corretores de imóveis interessados em aperfeiçoar os conhecimentos. É o curso online Compra e Venda de Imóveis: Processo e Documentação, que acontecerá entre 28 de junho e 3 de julho, das 19h às 22h, via plataforma Zoom. Promovido pelo Aprimora, as aulas vão mostrar aos profissionais da corretagem e do Direito como analisar e elaborar documentos relativos a transações imobiliárias. O investimento é de R$ 150 e as inscrições podem ser feitas em https://abre.ai/cursoherrera

Mais de 1 mil litros de água para o RS

A incorporadora B.Fabbriani e pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina se uniram para a ajudar a população do Rio Grande do Sul atingida pelas enchentes. Em 15 dias de campanha, foram arrecadados mais de 1 mil litros de água, mais de 250 sacos de leite em pó, além de roupas, cobertores novos, sapatos, brinquedos, ração para cão e gato, medicamentos e itens de higiene pessoal. Os donativos foram destinados à escola Pingo de Gente e à Igreja Batista Filadélfia de Canoas, pontos de apoio para mais de 100 famílias desabrigadas. As cerca de 500 caixas de doações foram entregues pela B.Fabbriani.