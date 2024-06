Evento para síndicos na Barra também vai abordar as entregas de delivery nos condomínios - Freepik

Publicado 24/06/2024 15:22 | Atualizado 24/06/2024 15:23

O cantor Toni Garrido abre espaço na sua agenda para conversar com síndicos de todo o Rio sobre jornada e coletividade na Expo Síndico Cipa, encontro promovido pela administradora Cipa, em parceria com a DM Eventos, que acontecerá nesta quinta-feira, dia 27, a partir das 8h30, no Village Mall (Barra da Tijuca). Além do artista, um time de especialistas estará presente para troca de experiências e novidades do setor.A programação contará ainda com palestras sobre Entregas de Delivery: subir ou não subir ao apartamento?, Animais em Condomínios, Gestão de Pessoas e Conflitos e Tendências da Eletricidade no Mundo. “Escolhemos profissionais renomados para tirar todas as dúvidas sobre estes assuntos que são muito relevantes no dia a dia da gestão condominial. E a presença do Toni Garrido tornará o encontro ainda mais especial”, conta Daniel Quagliani, gerente de Marketing da Cipa. Inscrições em https://www.eventbrite.com.br/e/expo-sindico-cipa-tickets-807660924567?discount=cipavip