A transformação nos condomínios será tema de evento gratuito em Copacabana - Freepik

A transformação nos condomínios será tema de evento gratuito em CopacabanaFreepik

Publicado 03/07/2024 16:55

Condomínios em Transformação: Ações para o Futuro será tema da Feira de Condomínios & Encontro de Síndicos 2024, que está com inscrições abertas em feiraeencontro.com.br. O evento gratuito acontecerá nos dias 26 e 27 de setembro, no Hotel Fairmont, em Copacabana. Uma das atrações será a palestra Nossas Melhores Versões, ministrada pelo medalhista olímpico Giovane Gávio. A iniciativa é da Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis) e do Secovi Rio (Sindicato da Habitação). A expectativa é reunir cerca de 2.500 participantes e mais de 70 estandes. O ingresso é solidário com arrecadação de 1kg de alimento não perecível que será destinado ao Projeto Mesa Brasil SESC.

Mais de 43 mil novos imóveis

A cidade de Campinas, em São Paulo, recebeu 43,3 mil novos apartamentos na última década, com média de 3,6 mil unidades vendidas/ano. As macrozonas Vila Industrial, Jardim Aurélia e Jardim Ieda concentraram 35,3% do total lançado. De acordo com estudo da Urban Systems, consultoria de inteligência de mercado, é possível observar uma preferência por unidades menores, de até 45 metros quadrados (m²). O estudo aponta ainda que a maior parcela dos apartamentos disponibilizados tem dois quartos (70,5% do total). Além disso, 64,8% dos imóveis lançados na região têm valor de venda até R$ 450 mil.