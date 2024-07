São Paulo lidera o ranking dos 10 estados que superaram 1 gigawatt de energia solar no país - Freepik

São Paulo lidera o ranking dos 10 estados que superaram 1 gigawatt de energia solar no país

Publicado 01/07/2024 10:48

São Paulo lidera o ranking dos 10 estados que superaram 1 gigawatt de energia solar no país, com 4GW instalados e mais de R$ 20 bilhões de investimento. Em segundo lugar está Minas Gerais, com 3,8 GW e R$ 19,6 bilhões e, em terceiro, o Rio Grande do Sul, com 2,8 GW e R$ 14,5 bilhões. Já o Rio de Janeiro aparece em nono lugar com 1,1 GW e R$ 5,8 bilhões. É o que indica mapeamento do Portal Solar. De acordo com a franqueadora, os investimentos feitos pelos consumidores residenciais, empresariais e rurais chegam a R$ 107,5 bilhões nestas regiões.

Na lista estão ainda o Paraná, com 2,7 GW e R$ 13,3 bilhões de aportes, Mato Grosso, com 1,8 GW e R$ 8,7 bilhões, Santa Catarina, com 1,4 GW e R$ 7,2 bilhões, Goiás, com 1,3 GW e R$ 6,4 bilhões, Bahia, com 1,2 GW e R$ 6,3 bilhões, e Mato Grosso do Sul, com 1,1 GW e R$ 5,6 bilhões.

Segundo o estudo, o montante acumulado nos 10 estados com mais de 1 GW representa cerca de 75% do total de aportes na geração própria de energia solar no Brasil, totalizando R$ 142,5 bilhões. Atualmente, são mais de 29 GW de potência instalada da modalidade em todo o país. “O Brasil é privilegiado com um dos melhores recursos solares do planeta e o crescimento da energia solar no País segue uma tendência global de transição energética a partir de fontes limpas e competitivas”, observa Rodolfo Meyer, CEO do Portal Solar.